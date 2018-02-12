Появилось первое видео с Саакашвили в Польше после выдворения из Украины

19:41, 12 февраля 2018
Политика
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Опубликовано первое видео с лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили после его выдворения из Украины.

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Запись появилась в Twitter RMF24, его выложил журналист Патрик Михальский. На нем Саакашвили заявляет, что он любит Польшу, но "борется в Грузии и Украине". Также опальный политик ответил на вопрос, что он собирается делать: "Мы выиграем эту битву".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам спикера ГПСУ Олега Слободяна, во время задержания политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Позже на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

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