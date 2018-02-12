Появилось первое видео с Саакашвили в Польше после выдворения из Украины

Саакашвили уже находится на территории Польши, опубликовано видео с ним.

EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski "Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

Опубликовано первое видео с лидером партии "Движение новых сил" Михеилом Саакашвили после его выдворения из Украины.

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Запись появилась в Twitter RMF24, его выложил журналист Патрик Михальский. На нем Саакашвили заявляет, что он любит Польшу, но "борется в Грузии и Украине". Также опальный политик ответил на вопрос, что он собирается делать: "Мы выиграем эту битву".

Tylko w RMF FM: #Saakaszwili już w Warszawie. W towarzystwie Małgorzaty Gosiewskiej opuścił lotnisko. Twierdzi, że został porwany. Jutro oświadczenie. @RMF24plpic.twitter.com/o2Ex3SMMEy — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам спикера ГПСУ Олега Слободяна, во время задержания политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

Позже на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.