"Скрутили руки и грубо посадили в самолет": Саакашвили рассказал о депортации в Польшу

Он также назвал сегодняшние события заговором против него Путина, Порошенко и Иванишвили.

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили рассказал о своем сегодняшнее задержание и депортацию в Польшу.

На данный момент опальный политик уже приземлился в Варшаве, где его встретили польские политики, сообщает пресс-служба партии "Рух новых сил".

«В кафе ворвались, посадили в бус. Они пытались закрыть мне глаза, завязать руки. Посадили на самолет, который долго кружил по Киеву. Высадили в Борисполе, потом подогнали самолет, скрутили руки и грубо посадили на него», - рассказал Саакашвили.

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Он заявил, что уголовное дело против него сфальсифицировано и таким образом от него просто пытаются избавиться.

«Должны понять, что нас постоянно разводят. Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Уголовное дело против меня – полная ложь. Путин и Порошенко и Иванишвили хотят от меня избавиться. Нам надо спокойно реагировать на их слабость, реагировать силой духа. Это не президент и не мужчина, это подлый барыга который хочет уничтожить Украину. Это все показывает насколько они слабые», - заявил опальный политик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане "Сулугуни", после этого, по словам его соратников, он был вывезен в неизвестном направлении. Позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.