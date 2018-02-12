"Думали, началась война": в столичном ресторане рассказали о задержании Саакашвили (видео)

Кто проводил задержание, для администрации ресторана не понятно.

Неизвестные в масках и с оружием "налетели" на ресторан, задержали лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили и быстро поехали.

Об этом сообщили в администрации ресторана "Сулугуни", где произошло задержание, передает "Украинская правда".

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"Саакашвили и еще человек пять с ним обедали на втором этаже ресторана, когда ворвались люди в масках, с автоматами. Его быстро задержали и поехали", - сказала администратор.

Женщина отметила, что все произошло "за три минуты". Кто проводил задержание, для администрации ресторана не понятно.

По ее словам, больше никого, кроме Саакашвили, не задерживали.

В сети появились видеозаписи задержания опального политика. Их выложил в Facebook куратор проекта "Сулугуни" Андрей Задорожный. Он пишет, что в заведении подумали, что "началась война".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля экс-президента Грузии Михеила Саакашвили задержали в столичном ресторане "Сулугуни".