Прокурор об адвокатах Януковича: зачем так часто ездить в РФ и не привлекать Путина как свидетеля

Суд уже допросил большинство свидетелей стороны обвинения, среди тех, чьи показания необходимо заслушать, – президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Суд по рассмотрению уголовного дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены уже допросил большинство свидетелей стороны обвинения, осталось допросить еще 11 свидетелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил журналистам после заседания Оболонского райсуда Киева, который рассматривает производство.

Также Кравченко прокомментировал заявление адвокатов Януковича о том, что они хотят пригласить в суд в качестве свидетелей стороны защиты ряд европейских политиков, которые в свое время участвовали в попытке урегулировать противоречия между Майданом и тогдашней властью.

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"Это право стороны защиты. Ведь каждая сторона имеет право приглашать любых свидетелей, но мы еще проанализируем это ходатайство адвокатов и сообщим, кого мы будем считать свидетелем, а кого - просить отказать в допросе, чтобы не тратить лишнее время на тех, кто, по нашему мнению, не являются свидетелями", - отметил прокурор.

При этом Кравченко выразил удивление, почему адвокаты Януковича хотят видеть в суде европейских политиков и ничего не говорят о президенте РФ Владимире Путине как возможном свидетеле.

"Непонятно, почему защитники так часто ездят в Москву, в Россию, но в своих ходатайствах Путина свидетелем они не заявили. Зато заявляют тех, кто, по нашему мнению, предварительно, не являются свидетелями. Поэтому непонятно, зачем так часто ездить в Россию и не заявить свидетеля Путина", - сказал он.

Кроме того, Кравченко сообщил, что суд еще должен допросить 11 свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, а также секретарь СНБО Александр Турчинов.

Следующее заседание по делу о госизмене Януковича должно начаться в 10.00 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, Оболонский райсуд Киева по делу о госизмене Януковича уже допросил министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, экс-советника представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука, бывшего помощника экс представителя Украины в Совбезе ООН Андрея Цимбалюка, бывшего главу совета министров АР Крым Анатолия Могилева, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-министра обороны Игоря Тенюха, вице-адмирала Сергея Гайдука и других.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.