Прокурор об адвокатах Януковича: зачем так часто ездить в РФ и не привлекать Путина как свидетеля

17:25, 08 февраля 2018
Политика
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Адвокат Януковича Виталий Сердюк / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил журналистам после заседания Оболонского райсуда Киева, который рассматривает производство.

Также Кравченко прокомментировал заявление адвокатов Януковича о том, что они хотят пригласить в суд в качестве свидетелей стороны защиты ряд европейских политиков, которые в свое время участвовали в попытке урегулировать противоречия между Майданом и тогдашней властью.

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"Это право стороны защиты. Ведь каждая сторона имеет право приглашать любых свидетелей, но мы еще проанализируем это ходатайство адвокатов и сообщим, кого мы будем считать свидетелем, а кого - просить отказать в допросе, чтобы не тратить лишнее время на тех, кто, по нашему мнению, не являются свидетелями", - отметил прокурор.

При этом Кравченко выразил удивление, почему адвокаты Януковича хотят видеть в суде европейских политиков и ничего не говорят о президенте РФ Владимире Путине как возможном свидетеле.

"Непонятно, почему защитники так часто ездят в Москву, в Россию, но в своих ходатайствах Путина свидетелем они не заявили. Зато заявляют тех, кто, по нашему мнению, предварительно, не являются свидетелями. Поэтому непонятно, зачем так часто ездить в Россию и не заявить свидетеля Путина", - сказал он.

Кроме того, Кравченко сообщил, что суд еще должен допросить 11 свидетелей стороны обвинения, среди которых президент Украины Петр Порошенко, а также секретарь СНБО Александр Турчинов.

Следующее заседание по делу о госизмене Януковича должно начаться в 10.00 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, Оболонский райсуд Киева по делу о госизмене Януковича уже допросил министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, экс-советника представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука, бывшего помощника экс представителя Украины в Совбезе ООН Андрея Цимбалюка, бывшего главу совета министров АР Крым Анатолия Могилева, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, экс-министра обороны Игоря Тенюха, вице-адмирала Сергея Гайдука и других.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.

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Теги: #оккупация Крыма#суд над Януковичем
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