Руководство ВМС Украины изменило присяге в первые дни оккупации Крыма - Гайдук

28 февраля 2014 года адмиралу Березовскому предложили возглавить Военно-морские силы, а через два дня он перешел на сторону оккупантов.

Руководство Военно-морских сил Украины изменило присяге в первые дни российской оккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявил во время допроса в качестве свидетеля бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

По его словам, 28 февраля 2014 адмиралу Денису Березовскому предложили возглавить Военно-морские силы Украины, но уже 2 марта, через два дня, он перешел на сторону оккупантов.

Как сообщил Гайдук, 24 февраля была снята «готовность №1» с корвета «Тернопіль», а приказ об этом отдал тогдашний начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС Вооруженными силами Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро.

Также Гайдук сообщил о некоторых обстоятельствах, которые могут быть связаны с пребыванием Януковича в Крыму перед бегством в Россию.

По словам Гайдука, поздно вечером 23 февраля 2014 на территорию базы Черноморского флота РФ заехали несколько автомобилей в сопровождении ГАИ и в тот же вечер они покинули территорию базы. Гайдук считает, что эта колонна автомобилей могла быть задействована для сопровождения официальных лиц. На уточняющий вопрос суда, мог ли это быть Янукович, Гайдук ответил, что не знал тогда, но может предположить, что это был экс-президент.

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Кроме того, Гайдук рассказал об обстоятельствах захвата военных объектов ВМС Украины так называемыми «зелеными человечками». По его словам, сначала эти люди захватывали в Крыму административные здания, а затем - объекты транспортной инфраструктуры и блокпосты. После того, как Березовский изменил присяге, процесс блокирования усилился, заметил Гайдук.

Он подчеркнул, что хотя российские военные были без опознавательных знаков, разведка ВМС их идентифицировала: это были военнослужащие 45-го полка 810-й бригады воздушно-десантных войск РФ, а также военнослужащие 76-й дивизии.

По словам Гайдука, российские военные попали в Крым самолетами и десантными кораблями, а с руководством ВМС Украины перебазирование на полуостров этих военных никто не согласовывал.

Как заявил Гайдук, аннексией Крыма непосредственно руководили министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин под предлогом проверки боевой готовности южного военного округа вооруженных сил России 26 февраля 2014 года.

После допроса Гайдука суд начал допрос в качестве свидетеля бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы.