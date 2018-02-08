"От $10 тысяч за входной билет"": эксперт рассказал о поездках украинских политиков на молитвенный завтрак в США

Украинские политики поехали на завтрак в США для того, чтобы организовать встречи за его пределами, считает Березовец.

Украинская элита ездит на молитвенный завтрак в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать свою значимость и влиятельность. Какого-то содержания эти встречи в рамках данного мероприятия не имеют. Они лишь удовлетворяют стремление того или иного политика к славе.

Такое мнение высказал политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец, в комментарии "Главреду".

"Это — совершенно другой формат. Максимум, что там можно сделать — селфи с каким-то американским сенатором или вице-президентом. Некоторые наши политики посредством платных вашингтонских лоббистов используют Молитвенный завтрак для организации встреч уже после этого мероприятия. То есть эти встречи не входят в программу завтрака, они организовываются отдельно", — отметил политолог.

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"Но главное в этом мероприятии, говорит Березовец, — это дороговизна: очень дорогое участие, дорогой перелет в Соединенные Штаты, как правило, бизнес-классом, плюс гонорары за участие в молитвенном завтраке. Бесплатно туда попасть просто невозможно. Там лишь можно заплатить больше или меньше, но сумма стартует от 10 тысяч долларов за входной билет".

Он также отметил, что в этом году, по сравнению с предыдущим, на молитвенный завтрак отправилась небольшая группа украинских политиков, потому что, кто был там хоть раз, знает, что практического смысла в участии в молитвенном завтраке в Вашингтоне нет.

"Но кто-то ездит в Вашингтон на это мероприятие, как паломники ездят по Святым местам — раз в жизни съездили, и все. То есть многие депутаты посещают его, чтобы просто чтобы зафиксировать себя на этом мероприятии и сфотографироваться там. И все. Вот такие "туристы" в Вашингтон в этот раз особо не поехали, а поехали те, кто пытается организовать встречи за пределами самого завтрака", — подчеркнул Березовец.

Как сообщал УНИАН, делегация партии "Батькивщина" отправилась в США на молитвенный завтрак. Также она проведет ряд рабочих мероприятий.