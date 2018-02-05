Тимошенко полетела на молитвенный завтрак в США

17:05, 05 февраля 2018
Политика
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Юлия Тимошенко / REUTERS

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"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Национальный молитвенный завтрак ежегодно проводят члены Конгресса и президент США. В этом году он запланирован на 8 февраля.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году лидеры политических фракций Украины провели молитвенный завтрак, на котором Тимошенко извинилась за слова на ток-шоу, на котором она была вместе с председателем фракции БПП Артуром Герасимовым.

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Теги: #молитвенный завтрак#Тимошенко в США