Кулеба: "Возможно, мы становимся свидетелями эпохального события - заката жесткой Европы

Твердость и напористость даются европейцам все сложнее, а ряд влиятельных стран устал от противостояния с Россией.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Европа прыгнула выше своей головы, сформировав беспрецедентно жесткую санкционную политику в отношении России. Об этом сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в материале журнала "Новое время".

Читайте такжеПринятая резолюция ПАСЕ не гарантирует возвращение России - КулебаКулеба отметил, что такой прыжок дался многим европейским странам очень тяжело из-за тесных связей с Москвой. "Украина должна быть благодарной Европе за поддержку в самый трудный момент ее новейшей истории", - сказал Кулеба. "Те, кто видел дипломатическую войну изнутри знают: без санкций Россия еще глубже прокатилась бы по Украине где гусеницами танков, а где подошвами расшатывающих государство фанатов "русского мира"", - отметил дипломат.

При этом он отмечает, что последовавшие после этого проблемы в самом ЕС, показали, что жесткость и напористость даются европейцам все сложнее. "Ряд влиятельных стран устали от противостояния с Россией. Да и не только с ней", - отметил дипломат, добавив, что "Европа готова к компромиссам, потому что не хочет борьбы. Эта Европа хочет заслуженного спокойствия и благополучия".

"Возможно, мы становимся свидетелями эпохального события - заката жесткой Европы. Сделка выглядит так: мягкость в защите и продвижении тех самых знаменитых европейских ценностей в обмен на мирное сосуществование и зарабатывание денег", - подчеркнул Кулеба.

Полную версию материала читайте в номере журнала "Новое время" от 9 февраля 2018 года.