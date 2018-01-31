США будут вводить новые санкции, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса - Чалый

Украинский дипломат убежден, что США будут и впредь оказывать давление на Россию не только санкциями, но и «всем комплексом мер».

Посол Украины в США Валерий Чалый убежден, что США будут вводить новые санкции против Российской Федерации, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Как сообщил Чалый в эфире «112 Украина», речь идет, в том числе, и о лицах из «кремлевского доклада» - списка приближенных к президенту России Владимиру Путину чиновниках и бизнесменах, в отношении которых могут быть введены санкции.

«Мы приветствуем, что это («кремлевский доклад»- УНИАН) - консолидированный шаг и законодательной ветви власти - Конгресса, и исполнительной власти - администрации президента США Дональда Трампа по имплементации санкций. В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкций, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги», - заявил он.

Чалый убежден, что будут дальнейшие конкретные санкции в отношении лиц как из этого списка, так и из дополнительных, «но это процесс, который уже не остановишь без изменения подхода России».

Дипломат заметил, что изменение подхода России заключается в «выводе войск из украинской территории, возвращении всех наших пленных и задержанных, закрытии границы с помощью международной миссии, я имею в виду миссию ООН или других механизмов, возвращении к ситуации, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будет восстановлена. Иначе - не только санкции, весь комплекс мер будет оказывать давление на Россию».

При этом он отметил, что «это не давление, которое дает эффект моментально, но мы уже видим, что линия, которая велась не один год, она уже приводит к результатам».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых могут быть применены санкции. В списке - 210 человек. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В Минфине США разъяснили, что обнародованный "кремлевский доклад" не является санкционным списком.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа введет финансовые санкции в отношении десятков состоятельных россиян через два-три месяца, несмотря на отказ президента США сделать это в отведенный Конгрессом срок.