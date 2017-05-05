Кулеба: Нормандский формат продолжит работать

Несмотря на паузу во встречах Нормандской четверки на высшем уровне, обусловленную предстоящими выборами во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран – Украины, России, Франции и Германии – пройдут в этом году летом.

Об этом в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", – сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе Минского и Нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

"Если речь идет о передышке в встречах Нормандской четверки на топ-уровне – уровне глав правительств и государств – то, наверное, пауза будет связана хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что Нормандский формат продолжит работать, потому что это довольно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что президентские выборы во Франции, второй тур которых состоится 7 мая, и предстоящие парламентские выборы во Франции и Германии приостановили работу "нормандской четверки" по поиску урегулирования ситуации на оккупированном Россией Донбассе.