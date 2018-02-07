"Альфа" в 2014 году предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - экс-глава СБУ

17:22, 07 февраля 2018
Политика
984 1
В 2014 году Альфа прошла допросы по делам Майдана / фото УНИАН

Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма главой СБУ Валентин Наливайченко, передает LIGA.net.

По словам бывшего руководителя Службы, в 2014 году Альфа прошла допросы по делам Майдана, и после экспертизы оружия приступила к выполнению задач.

Читайте также"Не знаю, как мог влиять на вывод войск из Крыма": Полторак прокомментировал показания Тенюха

"Они собирались и с новым руководителем Альфы Геннадием Кузнецовым выезжали. Первое - это перекрытие ключевых киевских аэропортов и взлетных полос... Чтобы не пустить в Киев российского агрессора... И много чего другого", - отметил Наливайченко.

Ранее Наливайченко рассказал, как Россия захватывала Крым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #альфа помешала высадке десанта РФ#десант РФ в Киеве
Новость в сюжете: "Большое уголовное дело" против Януковича и Ко