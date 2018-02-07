"Альфа" в 2014 году предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - экс-глава СБУ

По словам Наливайченко, спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма было на защите киевских аэропортов.

Спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма в 2014 году блокировало киевские аэропорты, чтобы там не высадился российский десант.

Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма главой СБУ Валентин Наливайченко, передает LIGA.net.

По словам бывшего руководителя Службы, в 2014 году Альфа прошла допросы по делам Майдана, и после экспертизы оружия приступила к выполнению задач.

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"Они собирались и с новым руководителем Альфы Геннадием Кузнецовым выезжали. Первое - это перекрытие ключевых киевских аэропортов и взлетных полос... Чтобы не пустить в Киев российского агрессора... И много чего другого", - отметил Наливайченко.

Ранее Наливайченко рассказал, как Россия захватывала Крым.