"Альфа" в 2014 году предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - экс-глава СБУ
Спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма в 2014 году блокировало киевские аэропорты, чтобы там не высадился российский десант.
Об этом на допросе в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма главой СБУ Валентин Наливайченко, передает LIGA.net.
По словам бывшего руководителя Службы, в 2014 году Альфа прошла допросы по делам Майдана, и после экспертизы оружия приступила к выполнению задач.
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"Они собирались и с новым руководителем Альфы Геннадием Кузнецовым выезжали. Первое - это перекрытие ключевых киевских аэропортов и взлетных полос... Чтобы не пустить в Киев российского агрессора... И много чего другого", - отметил Наливайченко.
Ранее Наливайченко рассказал, как Россия захватывала Крым.