Шойгу уверял, что Крым захватывают не российские военные, а местная самооборона - Тенюх

По словам экс-министра обороны Украины, Шойгу уверял, что воинские части на полуострове захватывают не российские военные, а "местная самооборона".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2014 году дважды в телефонных разговорах с тогдашним министром обороны Украины Игорем Тенюхом заявлял, что в Крыму нет российских войск.

Читайте также"Не знаю, как мог влиять на вывод войск из Крыма": Полторак прокомментировал показания ТенюхаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Тенюх сказал на допросе в качестве свидетеля на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

По словам Тенюха, 3 марта он дал приказ стрелять по всем, кто будет проникать на территорию воинских частей в Крыму, «но по разным причинам эти приказы не были выполнены».

Также он рассказал, что имел телефонный разговор с Шойгу, и тот на вопрос, что российские военные делают в Крыму, отвечал, что «наших там нет, это всё «самооборона».

Как сказал Тенюх, уже после захвата штаба Военно-морских сил Украины в Крыму был еще один разговор с Шойгу, и тогда тот сказал, что российские войска не причастны к оккупации полуострова.