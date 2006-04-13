Вступление Черновецкого в должность откладывается

Шевченковский районный суд г. Киева по иску кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО запретил Киевской городской территориальной избирательной комиссии проводить 14 апреля первую сессию новоизбранного Киевсовета.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда, копия которого передана УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается в постановлении, дело по административному иску кандидата на должность Киевского городского председателя А.ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской ГТИК об отмене постановления 13 апреля 2006 года рассмотрела судья Шевченковского районного суда г. Киева ВАСИЛЬЕВА Т.М.

В административном иске А.ОМЕЛЬЧЕНКО просил отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 11 апреля "О созыве первой сессии Киевского городского совета, избранного 26 марта 2006 года".

Свои требования истец обосновал тем, что указанное постановление принято с нарушением требований действующего законодательства.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО просил суд запретить Киевской ГТИК проводить 14 апреля первую сессию Киевского городского совета, избранного 26 марта 2006 года.

Изучив материалы дела, суд принял решение заявление кандидата на должность Киевского городского председателя А.ОМЕЛЬЧЕНКО об обеспечении иска удовлетворить.

Суд запретил Киевской ГТИК проводить 14 апреля первую сессию новоизбранного Киевсовета.

Постановление “подлежит немедленному выполнению, но может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Шевченковский районный суд г. Киева путем подачи заявления об апелляционном обжаловании на протяжении 2 дней со дня получения копии постановления. Постановление суда набирает законную силу по окончании указанных выше сроков по рассмотрению дела апелляционным судом, если оно не отменено”.

Как сообщал УНИАН, по окончательным данным ГТИК, на выборах мэра Киева 26 марта 2006 года за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 341 тыс. 249 избирателей, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлян. Не поддержали ни одного из кандидатов 73 тыс. 937 избирателей, принявшие участие в голосовании.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО обжаловал результаты выборов Киевского городского председателя.

10 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении административного иска А.ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской ГТИК и третьему лицу - кандидату в мэры Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – о признании выборов недействительными.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО подал апелляцию на это решение суда.

11 апреля 2006 г. Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Киевским городским председателем.

Полномочия Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен получить на первом заседании сессии Киевского городского совета нового созыва, который был запланирован на 14 апреля.