В Польше сенаторы поддержали закон о запрете "бандеровской идеологии"

Польские сенаторы при рассмотрении в комиссиях отклонили поправку, по которой из закона удалялся запись о "преступлениях украинских националистов".

Комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон об институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Как передает Европейская правда, закон поддержали комиссия по правам человека, верховенства права, а также комиссия по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, 5 были против, никто не воздержался.

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Сенаторы не захотели вносить изменения в положение, согласно которому "каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха или других преступлений против человечности, мира и военных преступлений", подлежит штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.

Кроме того, сенаторы отклонили поправку, по которой из закона удалялся запись о "преступлениях украинских националистов". Также они не захотели убрать заключению на три года из списка наказаний, предусмотренных законом об институте национальной памяти. На внесении поправок настаивали сенаторы оппозиционной "Гражданской платформы".

Сейм Польши принял изменения в закон об институте национальной памяти 26 января. Теперь за него должен проголосовать Сенат. Закон вступит в силу после подписания президентом.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Польши разъяснили, кого будут наказывать по закону о "бандеризме".