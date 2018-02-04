Климкин осудил провокацию против Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде

18:19, 04 февраля 2018
Политика
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Климкин осудил провокацию против Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде / фото УНИАН

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

«Какими бы ни были эмоции, но «коктейли Молотова» этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщалось, в ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Пострадавших нет.

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Теги: #нападение в Ужгороде#Общество венгерской культуры