Ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания, где располагается организация.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию против Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

«Какими бы ни были эмоции, но «коктейли Молотова» этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщалось, в ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде. Пострадавших нет.