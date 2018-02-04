Украина на 12 позиций опередила Россию в рейтинге верховенства права - исследование

12:58, 04 февраля 2018
Политика
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Украина на 12 позиций опередила Россию в рейтинге верховенства права / фото УНИАН

Индекс верховенства права составляется раз в два года, результаты рейтинга обнародованы на сайте международной неправительственной организации World Justice Project.

По данным экспертов организации, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на одну позицию.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия.

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На последних местах оказались Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.

Индекс верховенства права отражает обеспечение законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

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Теги: #рейтинг Украины#верховенство права в Украине#право в Украине