В Украине начался второй этап судебной реформы: пройдет реорганизация местных судов

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов. Как сообщает пресс-служба президента, документы Порошенко подписал в присутствии заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова и председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

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«На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», - подчеркнул президент.

«Сегодня - это второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: мы должны приблизить суды и правосудие к людям. У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что существует большая проблема, которая возникает у человека, - «найти правду и защитить свои права». Он выразил надежду, что указы, которые поступили ему на подпись, ответят на эти вопросы.

По словам президента, сейчас также «идет набор новых судей».

«Это еще один ответ на те многочисленные обращения, поступающие ко мне, как к президенту, от общественности, от людей относительно возмущения отдельными несправедливыми решениям, которые потом отменяются в апелляционных инстанциях, но наносят непоправимый вред доверию к судебной власти и правосудию, которая должна привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул он.

По словам президента, он имеет полномочия на обновление судебной системы.

«Я, как президент, согласно Конституции, не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Хотя, как гражданину, мне очень больно слышать те или иные сообщения. Единственное, что я могу сделать, - это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», - отметил Порошенко.

В свою очередь Филатов отметил, что в рамках стратегии судебной реформы, утвержденной соответствующим указом, а также во исполнение требований закона «О судоустройстве и статусе судей», указами предусмотрена реорганизация системы правосудия, в частности ликвидация, создание и реорганизация определенных судов. Он отметил, что это касается как местных судов, так и судов апелляционной инстанции.

Филатов сообщил, что будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.

«Это будет унифицированный подход ко всем судам первой инстанции», - сказал он.

По словам Филатова, также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью организационной и финансовой оптимизации, для того, чтобы обеспечить лучший доступ к правосудию и более эффективное рассмотрение судебных дел.

Как сообщал УНИАН, по данным Высшего совета правосудия, в рамках проведения второго этапа судебной реформы в Украине будут ликвидированы 142 местных общих суда и созданы 74 окружных суда. В частности, в Киеве будут ликвидированы 10 районных и созданы 6 окружных судов.