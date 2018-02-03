Порошенко назначил президентские стипендии детям двух журналистов, погибших на Донбассе

Виктор Гурняк и Александр Черников погибли, защищая независимость Украины, в районе проведения АТО.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом устанавливаются президентские стипендии детям журналистов Виктора Гурняка - Юстине Гурняк (2012 года рождения) и Александра Черникова - Елене Черниковой (2014 рождения).

Виктор Гурняк и Александр Черников погибли, защищая Украину, в районе проведения антитеррористической операции.

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Как отметили в пресс-службе, документ был разработан по инициативе общественности на выполнение предыдущего решения главы государства от 16 сентября 2017 года о дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и повышению эффективности государственной поддержки работников средств массовой информации и их семей.

Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области. Он был посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

22 января 2015 года года в бою под Донецким аэропортом при выполнении военного задания погиб боец 9-й роты 3-го батальона 25-й отдельной аэромобильной бригады Александр Черников (позывной «Репортер»). При жизни он работал журналистом в телепрограмме «Губернские хроники» на «9 канале» Днепра. Александр Черников посмертно был награжден орденом «За мужество» III степени.