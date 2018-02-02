В Госдуме РФ поддержали Польшу, принявшую закон о запрете "бандеровской идеологии"

Член комитета по международным делам убежден, что парламент Польши проявил «политическую мудрость и ответственность перед избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам».

В Госдуме РФ поддержали Польшу, принявшую закон об Институте национальной памяти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, член комитета Госудумы по международным делам Сергей Железняк сказал, что поддерживает решение польских парламентариев о введении уголовной ответственности за пропаганду «украинского национализма» и «отрицание геноцида поляков в ходе Волынской резни».

«Польский народ на себе испытал все ужасы фашизма, расплатившись тысячами невинных жертв. Принятое законодательное решение Сената отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине», – подчеркнул Железняк.

По его словам, в России глубоко чтят память жертв фашизма вне зависимости от национальной принадлежности.

Он убежден, что парламент Польши проявил «политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам».

Железняк заявил, что с негодованием следит за тем, как в Украине «вольготно чувствуют себя нацисты».

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Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИДе разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепаратмента США МИД Польши заявил, что закон об Институте нацпамяти не затрагивает свободу слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаления ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал президента Польши Анджея Дуду ветировать закон.