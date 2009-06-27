Червоненко: Нашу Украину объединяет психология мелких лавочников

Член политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» Евгений ЧЕРВОНЕНКО подверг жесткой критике нынешнее состояние дел в этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе выступления на съезде «Нашей Украины», который проходит в Киеве, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что сегодня НСНУ как партия власти утратила влияние и авторитет в обществе, который имела в предыдущие годы.

По мнению Е.ЧЕРВОНЕНКО, состояние дел в «Нашей Украине» является критическим, в первую очередь, из-за недостатков в кадровой политике.

«Партия молчала, когда уничтожали «дорогих друзей», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, отметив, что сегодня на многих руководящих должностях вместо проверенных партийцев находятся другие люди.

«Вы помните нашу первую пятерку? Кто из них сегодня сейчас с нами? И почему списки составляются именно сейчас?», - спросил Е.ЧЕРВОНЕНКО у присутствующего в зале Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отметив, что в рамках кадровой политики «Нашей Украины» игнорируются многие достойные члены партии.

По мнению Е.ЧЕРВОНЕНКО, именно в этом заключается причина проблем в «Нашей Украине».

Е.ЧЕРВОНЕНКО также отметил, что «партия является растерянной, многие ее члены предали и перешли в другие политические силы». «Сегодня те, кто первый сбежал, пытаются вернуть себе место в первых рядах партии», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» не прислушалась к его предложению «собрать старую гвардию и начать все с чистого листа».

Он отметил, что «сегодня партию объединяет не идея, а психология мелких лавочников».

В то же время, Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что, несмотря на трудности и желание некоторых его однопартийцев, он не покинет ряды «Нашей Украины», а своей дальнейшей деятельностью будет пытаться вернуть партии утраченные достижения.