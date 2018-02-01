Стало известно, когда пройдут следующие переговоры в Минске

Украинская сторона надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 14 февраля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Тристоронньоi контактной группы в Минске запланировано на 14 февраля", - сказала пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске Олифер заявила, что украинская сторона в ТКГ надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что в Минске украинская сторона представила предложения об освобождении политических заключенных из тюрем в РФ. Также представитель Украины сообщила, что украинской стороной были представлены определенные предложения по освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе.

Кроме того, как сообщила пресс-секретарь Кучмы, украинская сторона подчеркнула, что боевики блокируют работу международных экспертов по изучению последствий подтопления шахт.

В то же время украинская делегация призвала контролируемых Россией боевиков вернуть «Укрзализныци» 30 тыс. единиц подвижного состава.

Также украинская сторона требовала предоставить ремонтным бригадам безопасный доступ для восстановления мобильной связи в Донецкой области.