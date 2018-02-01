Переговоры в Минске: стороны высказались о реинтеграции Донбасса

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), посол Мартин Сайдик заявляет, что участники рабочей подгруппы по политическим вопросам высказали свои позиции касательно закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Об этом он сказал в Минске по итогам сегодняшних переговоров ТКГ, сообщает сайт ОБСЕ.

"Политическая рабочая группа обсуждала, среди прочего, новый закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». По словам координатора группы посла Пьера Мореля, стороны высказали свои позиции по этому вопросу", - заявил Сайдик. Других подробностей в этой связи он не сообщил.

Отдельно спецпредставитель ОБСЕ отметил: "Одним из основных вопросов экономической рабочей группы было возобновление работы оператора мобильной связи «Vodafone-Украина» на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Стороны согласились, что это жизненно важно для гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо срочно найти решение этой комплексной проблемы".

"Кроме того, участники экономической рабочей группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса», погашения задолженностей бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО и ОРЛО, а также вопросов экологической безопасности, связанных с затоплением угольных шахт в зоне конфликта", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и являются незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.