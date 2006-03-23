Выстрел в спину

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет “досадной случайностью” инцидент с активистом гражданской партии “Пора”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что во время встречи с лидером гражданского блока “ПОРА-ПРП” Владимиром КЛИЧКО он гарантировал, что милиционер, виновный в незаконных действиях, будет наказан.

На тот момент, по его словам, были расхождения в показаниях стражей порядка и пострадавших. Работники Государственной службы охраны утверждали, что после команды остановиться ребята стали убегать, а затем напали на милиционеров, и тогда прозвучал выстрел. Пострадавшие, между тем, сказали, что их задержали, и когда надевали наручники, одному из них выстрелили в спину.

Министр отметил, что сразу же версия милиции ему показалась не убедительной. И сегодня ночью милиционер в прокуратуре изменил свои показания, и заявил, что выстрел произошел случайно, когда он надевал наручники, а перед этим он взвел курок, приказывая ребятам остановиться.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что этот милиционер отстранен от выполнения обязанностей и понесет уголовную ответственность. Министр отметил: «Это досадная случайность, которую нельзя переводить в политическое русло. Попытка спекулировать на этом является пиаром на крови».

Как сообщал УНИАН, вчера утром “Пора” заявила, что 22 марта в 1.35 в Киеве по ул. Горького 150-а сотрудник МВД Украины Виктор СЫЧ тяжело ранил из табельного огнестрельного оружия семнадцатилетнего активиста Гражданской партии “Пора”, студента Национального аграрного университета А.ГЛОБЕНКО. По версии “Поры”, причиной преследования юноши стало лишь то, что он с напарником расклеивал листовки «ПОРА - за Кличко!». Милиционер выстрелил в спину А.ГЛОБЕНКО, когда тот лежал лицом вниз и не оказывал никакого сопротивления, тогда как милиционер пытался надеть на него наручники, заявили в пресс-службе Киевского городского штаба Блока Виталия Кличко “ПОРА-ПРП”.

Прокуратура Голосеевского района Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия) в отношении сотрудника отдела Государственной службы охраны при Голосеевском РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, который ранил активиста “Поры”.