В МИД Украины раскритиковали польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

В МИД Украины заявляют о возможном негативном влиянии на развитие двусторонних отношений с Польшей в случае принятия Сенатом соответствующего закона.

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены принятием Сеймом Польши закона о запрете идеологии украинских националистов.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства по поводу принятия Сеймом проекта закона об Институте национальной памяти Республики Польша.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта «О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы»", - заявляют в МИД.

"Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политики в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться", - заявляют украинские дипломаты.

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"Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - отметили в МИД.

"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха»", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В то же время говорится, что в МИД рассчитывают, что Сенат Польши (верхняя палата парламента), который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, "проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений".

"Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений", - отметили в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за закон политического движения Кукиз’15 о запрете пропаганды в стране идеологии украинских националистов.

«Сейм только что проголосовал за закон Кукиз’15, запрещающий пропаганду бандеризма в Польше! Мы ждали от 6 июля 2016 года и дождались! Наконец-то!»- сообщил лидер движения Павела Кукиза.