Вятрович: закон о запрете "бандеровской идеологии" - опасный для Польши

Вятрович прокомментировал принятие Сеймом Польши закона о запрете идеологии украинских националистов.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович утверждает, что закон о запрете "бандеровской идеологии" опасен не для Украины, а для Польши.

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"Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введении партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца", - написал Вятрович в Facebook.

"Без свободы слова невозможна демократия. Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного", - отметил глава Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, сегодня польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за закон политического движения Кукиз’15 о запрете пропаганды в стране идеологии украинских националистов.