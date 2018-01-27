Вятрович: закон о запрете "бандеровской идеологии" - опасный для Польши

14:53, 27 января 2018
Политика
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Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские / Фото УНИАН

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"Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введении партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной. Под цензуру попадут произведения Тожецкого, Куроня, Гедройца", - написал Вятрович в Facebook.

"Без свободы слова невозможна демократия. Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного", - отметил глава Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, сегодня польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за закон политического движения Кукиз’15 о запрете пропаганды в стране идеологии украинских националистов.

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