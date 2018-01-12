Британскую исполнительницу отправили под суд из-за оскорбления памяти жертв Холокоста

53-летняя британка Элисон Чаблоз предстала перед судом по обвинению в распространении песен, оскорбляющих память жертв Холокоста, сообщает ВВС.

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Песни, текст которых носит откровенно антисемитский характер, Чаблоз сочинила сама, исполнив под гитару.

В своих сочинениях Чаблоз оскорбляет память Анны Франк, называет концлагерь Освенцим "тематическим парком для дураков" и обвиняет "богатых евреев" в том, что они "владеют всем", передает newsru.co.il.

Впервые Чаблоз исполнила свои "произведения" на Лондонском форуме в сентябре 2016 года, а затем выложила видео на YouTube.

Прокурор Карен Робинсон заявила, что Элисон Чаблоз оскорбила чувства всех, кто считает Холокост самым трагической страницей еврейской истории. Во время демонстрации роликов с песнями в зале суда группа сторонников Чаблоз принялась громко аплодировать.

Сама Элисон Чаблоз называет себя "отрицательницей Холокоста", однако утверждает, что суд над ней является грубым попранием свободы слова. По ее мнению, сочиненные ею песни не содержат ничего, кроме художественного высказывания ее точки зрения на историю.