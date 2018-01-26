Рабинович: Нужно вернуть украинцам все, что было у них украдено за последние 25 лет

Рабинович акцентировал внимание на том, что Польша сумела выбиться в экономические лидеры благодаря правильной экономической стратегии.

Украина обладала огромным экономическим потенциалом, но за годы независимости коррупционеры у власти все разграбили, и теперь необходимо вернуть украинцам их страну и ее ресурсы. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

«Факты и цифры. В 1990 году, аккурат перед развалом Союза, ВВП Украины – главный экономический показатель, по которому определяется положение страны в мире, составлял 81,457 млн долларов. В то же время ВВП Польши не дотягивал даже до 66 млн долларов. Посмотрим, что мы имеем сегодня. ВВП Польши по итогам 2016 года составил 509,955 млн, а Украины – 104,062 млн. Это в пять раз ниже! Вдумайтесь: не в два или три, а в пять!» – выразил негодование парламентарий.

Рабинович акцентировал внимание на том, что Польша сумела выбиться в экономические лидеры среди европейских стран благодаря правильной экономической стратегии развития государства, в то время как в Украине «произошла катастрофа».

«Как такое вообще могло произойти? Что такого сделали поляки, и что произошло у нас? В принципе, они ничего особенного не сделали. Просто выстроили правильную экономическую стратегию развития страны, нашли грамотных управленцев, которые умеют эффективно распоряжаться их ресурсами, много и честно работали. А вот у нас произошла катастрофа. Мы обладали лучшей «стартовой позицией»: ресурсами, индустрией, специалистами... И скатились на обочину мировой экономики по одной простой причине: нас ограбили. У нас были заводы, фабрики, работающие предприятия, которые подчистую разворовали, остановили, уничтожили. Украли уже просто все, что только можно было», – возмутился лидер партии «За життя».

Он подчеркнул, что у его политсилы есть четкое понимание того, как сделать Украину сильным, независимым и при этом нейтральным государством.

«У партии «За життя» есть четкое понимание того, как выйти из всего этого кошмара, происходящего в стране. Это путь к сильной, независимой, нейтральной Украине по типу «Швейцарии Восточной Европы». Нам нужен всего лишь год, чтобы вернуться к стартовой ситуации, а затем начинать подъем. Мы знаем, как вернуть Украине силу и процветание!» – заявил Вадим Рабинович.