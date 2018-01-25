В Париже в книжном магазине заметили глобусы с "неукраинским" Крымом - посольство отреагировало
На глобусе в одном из парижских книжных магазинов был некорректно обозначен Крым, на это отреагировали в посольстве Украины во Франции.
В одном из книжных магазинов Парижа в продаже заметили глобусы с некорректным обозначением оккупированного Крыма.
Это дало повод интерпретировать его как территорию, вроде бы не принадлежащую Украине, сообщает посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.
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Поэтому посольство обратилось в магазин, чтобы не допустить дальнейшего распространения, в той или иной форме, недостоверной информации.
"В ответ на обращение посольства руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, телеканал Euronews, который выпустил сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, после возмущения дипломатов отметил об аннексии полуострова.