В Париже в книжном магазине заметили глобусы с "неукраинским" Крымом - посольство отреагировало

В одном из книжных магазинов Парижа в продаже заметили глобусы с некорректным обозначением оккупированного Крыма.

Это дало повод интерпретировать его как территорию, вроде бы не принадлежащую Украине, сообщает посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ МИД призвали Euronews исправить сюжет про Крым в соответствии с законом

Поэтому посольство обратилось в магазин, чтобы не допустить дальнейшего распространения, в той или иной форме, недостоверной информации.

"В ответ на обращение посольства руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, телеканал Euronews, который выпустил сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, после возмущения дипломатов отметил об аннексии полуострова.