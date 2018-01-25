Euronews исправил сюжет про Крым, упомянув об аннексии

Телеканал Euronews внес изменения в своего сюжета и текста на сайте в материале об обучении российскими войсками детей в Крыму. Сюжет напоминал российскую пропаганду, в нем не упоминалось о российскую оккупацию полуострова.

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После возмущения, которое выразили в МИД Литвы и Украины, на сайте Euronews отметили, что "сюжет обновили 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма". Впрочем, ее незаконность представили как субъективную, взяв слово "незаконный" в кавычки.

"Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован у Украины в 2014 году – это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот "незаконный" шаг", - таким предложением дополнили материал.

Как сообщал УНИАН, сюжет телеканала 24 января вызвал возмущение в МИД Украины и Литвы. Также с письмом к телеканалу обратился посол Украины в ЕС. Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.