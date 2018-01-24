В НАБУ объяснили обыски у скандальной чиновницы Госмиграционной службы Пимаховой

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой с целью найти деньги, которые могли быть получены как неправомерная выгода.

«24 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют ряд следственных действий (обысков) в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам принятия предложения, а также получения неправомерной выгоды должностным лицом Государственной миграционной службы Украины, занимающим особо ответственное положение», - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Как отметили в ведомстве, предварительная правовая квалификация этого уголовного преступления - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»).

По данным следствия, организованная группа лиц, в состав которой, вероятно, входили должностные лица Государственной миграционной службы, с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, внедрила преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего востока.

«За денежное вознаграждение выдавались вида на жительство, а также оформлялось украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу», - отметили в Бюро.

«Обыски проводятся с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно, полученных должностным лицом ГМС и другими должностными лицами как неправомерная выгода, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления», - добавили в НАБУ.

Сообщается, что детективы начали досудебное расследование в уголовном производстве 28 ноября 2017 года на основании материалов, полученных по результатам проведения специальной операции под прикрытием, которая была прекращена в ноябре прошлого года из-за вмешательства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ранее адвокат первого заместителя председателя ГМСУ Богдан Хмельницкий заявил, что у его подзащитной проводятся обыски.

11 января 2018 года заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил, что подозрение первому заместителю председателя ГМСУ Пимаховой по делу о коррупции в ведомстве будет объявлено после получения соответствующих оснований.

30 ноября 2017 года в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМСУ оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием, и ему инкриминируют провокацию взятки».

В Бюро утверждали, что должностные лица СБУ, «использовав информацию», которая стала им известна при прослушивании телефонных номеров в рамках расследований НАБУ (Бюро не имеет полномочий на автономное прослушивание), «раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Бюро».

В ведомстве отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В свою очередь первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки. По ее словам, человек, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждала, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

15 декабря руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой не будет завершено из-за спецоперации СБУ.