Климкин заявил о подготовке к встрече глав МИД стран "нормандского формата" в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке к встрече глав МИД стран "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет 16-18 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам 2018 года.

Дипломат напомнил, что его последний разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым был посвящен среди прочего теме освобождения украинских заложников и политических заключенных.

"Мы говорим о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в "нормандском формате" на уровне министров. Пока, к сожалению, нет четкого видения, какими будут результаты этой встречи", - подчеркнул Климкин.

Он проинформировал, что сегодня будет обсуждать этот вопрос по телефону с главой немецкого внешнеполитического ведомства Зигмаром Габриэлем, а завтра в Париже - с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

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При этом Климкин подчеркнул, что для него главными являются вопросы безопасности и освобождения заложников.

Как сообщал УНИАН, 3 января глава МИД Германии Зигмар Габриэль в Киеве высказался за проведение встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля.