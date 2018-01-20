Климпуш-Цинцадзе: выполнение Соглашения об ассоциации сдерживает лоббистские усилия евробизнеса по снятию санкций с РФ

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе выражает убеждение, что выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом сдерживает лоббистские усилия европейского бизнеса по снятию санкций с Российской Федерации.

Об этом вице-премьер пишет в своей статье "Не так тії вороги, як добрії люди" для издания "Зеркало недели".

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"Наше продвижение и последовательное выполнение обязательств в рамках интеграционных процессов является одним из мощных факторов сопротивления российской агрессии. Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции, выполнению обязательств в рамках Соглашения и других двусторонних документов, что позволяет нам говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций", - подчеркнула она.