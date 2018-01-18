Освобожденные украинские заложники призвали послов G7 и стран ЕС ужесточить санкции против РФ

Украинские заложники, освобожденные из российского плена на Донбассе, призвали послов стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) и стран Европейского Союза ужесточить санкции против Российской Федерации до полного выполнения Минских соглашений.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

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Она рассказала, что освобожденные украинские заложники встретились с послами и представителями посольств стран G-7 и стран ЕС.

"Освобожденные поблагодарили наших западных партнеров, нормандский формат, другие страны за активную позицию в вопросе освобождения заложников. И призвали не останавливаться, пока не освободим всех. Мы рассказали о ребятах, которые еще остаются в ОРДЛО. Освобожденные призвали сделать все для допуска МККК в тюрьмы на оккупированных территориях и поиска пропавших без вести, активизировать эту работу. Призвали ужесточить санкционный режим против РФ до полного выполнения Минских соглашений", - заявила Геращенко.

Отдельно она добавила, что освобожденные украинцы с первых дней по возвращении на свободу активно присоединились к работе по освобождению тех, кто еще остается в ОРДЛО и тюрьмах РФ.

"Важно, что наши европейские, американские, западные коллеги теперь могут услышать информацию о пытках, издевательствах, принудительном труде, вопиющих нарушениях прав человека на оккупированных территориях из первых уст! Посмотреть в глаза ребятам, которые три года были в застенках, которых заставляли разбирать ДАП и извлекать наших погибших, которым не давали писать семьям и говорить с женами и мамами телефону ", - заявила Геращенко.

"Ребята очень и очень волновались - они еще нуждаются в психологической реабилитации после пережитых пыток, но они делают все, чтобы вызволить побратимов. И это их работа и позиция очень и очень важны», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».