Адвокаты Януковича во время суда задавали вопросы, которые не касаются дела о госизмене

18:57, 17 января 2018
Политика
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Адвокаты Януковича задавали вопросы директору департамента МИД Украины, которые в основном не касаются предмета судебного разбирательства.

Виктор Янукович / REUTERS

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева допросила последнего на сегодняшний день свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича директора департамента противодействия угрозам Российской Федерации МИД Украины Андрея Плахотнюка.

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Как передает корреспондент УНИАН, он рассказал, что в конце февраля 2014 года Россия всячески игнорировала предложения украинской стороны обсудить ситуацию в Крыму.

В ходе допроса Плахотнюк заявил, что действия России в Крыму в феврале-марте 2014 года были актом агрессии против Украины.

Представители защиты Януковича прибегали к вопросам, которые не касаются предмета рассмотрения в судебном заседании. Часть из этих вопросов были сняты председательствующим судьей Владиславом Девятко.

После допроса Плахотнюка в судебном заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 января.

Как сообщал УНИАН, суд сегодня допросил бывшего и.о. министра иностранных дел Андрея Дещицу и заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.

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Теги: #госизмена Януковича#суд над Януковичем