Хакеры взломали сайт "Антонова" и разместили фейковое письмо с критикой правительства

В госпредприятии "Антонов" заявили о хакерской атаке на сайт и фейковом "Открытом письме", в котором критиковалась работа Кабинета министров и его председателя Владимира Гройсмана.

Об этом сообщили в пресс-службе "Антонова", пишет Громадське.

В предприятии такие действия назвали попыткой дискредитации.

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"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - заявили в "Антонов".

По состоянию на 22:00 17 января официальный сайт предприятия не работает.

В пресс-службе не смогли назвать время, когда произошел взлом сайта. Также "Громадському" не ответили на вопрос о том, кого "Антонов" может подозревать в атаке, и посоветовали обращаться в отдел информбезопасности для более подробной информации.

Ранее "Громадське" сообщило, что 17 января на сайте "Антонова" было опубликовано "Открытое письмо", в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и "неоказании надлежащей поддержки".