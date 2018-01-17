Хакеры взломали сайт "Антонова" и разместили фейковое письмо с критикой правительства
"Открытое письмо" с критикой правительства не готовилось и не распространялось руководством предприятия.
В госпредприятии "Антонов" заявили о хакерской атаке на сайт и фейковом "Открытом письме", в котором критиковалась работа Кабинета министров и его председателя Владимира Гройсмана.
Об этом сообщили в пресс-службе "Антонова", пишет Громадське.
В предприятии такие действия назвали попыткой дискредитации.
Читайте также"Антонов" с начала года сократил прибыль на 60%
"Так называемое "открытое письмо" не готовилось и не распространялось руководством предприятия. Факты, изложенные в нем, мы расцениваем как попытку дискредитировать руководство предприятия и государства", - заявили в "Антонов".
По состоянию на 22:00 17 января официальный сайт предприятия не работает.
В пресс-службе не смогли назвать время, когда произошел взлом сайта. Также "Громадському" не ответили на вопрос о том, кого "Антонов" может подозревать в атаке, и посоветовали обращаться в отдел информбезопасности для более подробной информации.
Ранее "Громадське" сообщило, что 17 января на сайте "Антонова" было опубликовано "Открытое письмо", в котором предприятие якобы обвинило правительство в усложнении работы и "неоказании надлежащей поддержки".