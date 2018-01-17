РФ начала планировать агрессию против Украины еще в 2005 году – замглавы МИД

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева завершила допрос заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, следующим свидетелем, которого заслушает суд, будет директор департамента МИД Андрей Плахотнюк.

Как и в случае с допросом посла Украины в Польше, бывшего и.о. главы МИД Андрея Дещицы, защита Януковича больше интересовалась обстоятельствами, при которых обращение Януковича о вводе российских войск в Украину попало в материалы уголовного производства, а также тем, почему дипломаты не признавали Януковича легитимным президентом с 22 февраля 2014 и весь период захвата Крыма войсками Российской федерации.

В своих показаниях Кислица заявил, что угроза со стороны России для Украины существовала всегда, но особенно она обострилась в 2005 году, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко. По его мнению, именно с началом президентства Ющенко россияне начали разработку планов по контролю Украины, а в 2014 году начали активную реализацию таких планов.

Также он, как и Дещица заявил, что в Крыму в конце февраля 2014 произошел захват власти с участием иностранных (российских) войск и при поддержке местных жителей, которые симпатизировали России.

Кроме того, Кислица отметил, что 28 февраля и 1 марта 2014 тогдашний представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин чувствовал себя растерянным, поскольку не мог объяснить международному сообществу, что происходит в Крыму и почему там российские войска.

Но уже 3 марта, после того, как Совет федерации РФ разрешил российскому президенту Владимиру Путину использовать войска на территории Украины, Чуркин продемонстрировал международному сообществу копию заявления Януковича, где тот просит Путина ввести войска Российской Федерации на территорию Украины, сказал Кислица.

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Адвокаты Януковича, как и во время допроса Дещицы, обвинили украинских дипломатов в том, что те вместе с прокурорами сфальсифицировали доказательства, а именно - обращение Януковича к Путину. Адвокаты настаивали на том, что разные номера документов с текстом этого обращения свидетельствуют о такой фальсификации.

Кислица объяснил, что разные номера этим документам присвоили не в Украине, а в секретариате ООН. "4 января 2017 было обращение с нотой в офис генерального секретаря ООН, и 7 января были переданы документы, которые затем были направлены в прокуратуру", - сказал Кислица. Документу-копии обращения Януковича был присвоен № 146, сказал он.

А относительно аналогичной копии обращения под № 144 Кислица посоветовал адвокатам обратиться в секретариат ООН, чтобы там разъяснили, почему раньше еще одна эта копия была под именно таким номером.

Кроме того, Кислица отметил, что вопрос не в номерах, а в том, что Янукович в нарушение украинского законодательства обратился к главе другого государства с просьбой ввести войска этого государства на территорию Украины.

Также адвокатов Януковича интересовало, почему Кислица как дипломат не донес до международного сообщества заявления Януковича от 22 и 28 февраля 2014 о том, что он является легитимным президентом.

На это Кислица ответил, что на самом деле адвокаты Януковича не могут знать, с кем и о чем он (Кислица) общался, а также что "никто кроме вас и Кремля не утверждает, что Верховная Рада действовала тогда незаконно".

Он добавил, что как госслужащий должен был исполнять акты конституционного органа - Верховной Рады, в том числе акты, касающиеся Януковича, которого парламент признал самоустранившимся от исполнения своих обязанностей.