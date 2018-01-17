Адвокат Януковича обвинил Дещицу во лжи из-за слов о вводе войск РФ в Украину

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что и.о. министра иностранных дел в 2014 году, посол Украины в Польше Андрей Дещица предоставил суду ложные показания, заявив о том, что российские Вооруженные силы совершили нападение на Крым и захватили его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сердюк сказал на заседании Оболонского районного суда Киева, коллегия которого проводит очередное заседание по делу о госизмене Януковича.

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Во время допроса Дещица заявил, что о захвате Крыма регулярными войсками Российской Федерации ему, как исполняющему обязанности министра иностранных дел, стало известно от украинских спецслужб. После этого, добавил он, Министерство иностранных дел Украины проинформировало об этом ООН, ОБСЕ, Совет Европы. Также, по словам Дещицы, были направлены ноты протеста России и предложение провести консультации в рамках подписанного в 1997 году «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Кроме того, отметил он, было обращение к подписантам Будапештского меморандума с целью проведения консультаций. Дещица подчеркнул, что действия военных России можно охарактеризовать как агрессию против Украины.

Адвокат Сердюк несколько раз перебивал выступление Дещицы. По мнению защитника, свидетель сознательно вводил в заблуждение суд, потому что определения "введение войск в Украину" нет ни в материалах дела в отношении Януковича, ни в заявлении Януковича к президенту России, которое 3 марта на заседании Совета безопасности ООН озвучил тогдашний представитель России при ООН Виталий Чуркин, а Дещица использует именно такую формулировку.

Председательствующий судья Владислав Девятко сделал замечание Сердюку, чтобы он не перебивал свидетеля и высказывал свои замечания только после завершения выступления Дещицы: "Когда вы слышите неудобные показания, вы его перебиваете. Это не основание в настоящее время для привлечения Вас к ответственности, но суд предупреждает Вас, чтобы Вы этого не делали".

Также Сердюк заявил в суде, что по другому делу, где Янукович также является обвиняемым, - дело о попытке разгона Майдана, - прокуроры обратились в Союз адвокатов Украины с требованием лишить адвокатской лицензии группу адвокатов Януковича. На это судья Девятко отметил, что в деле о госизмене такого заявления нет.

Во время предоставления свидетельств Дещица заявил, что обращение Януковича к Путину, озвученное на Совбезе ООН, свидетельствует о том, что экс-президент превысил свои полномочия, поскольку подобные обращения должны быть инициированы на заседании Совета национальной безопасности и обороны и на них должно быть согласие парламента.