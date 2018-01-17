"Разве есть совесть?": экс-президент Украины раскритиковал заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

Президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук раскритиковал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот утверждал, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, и заявил, что весь мир видит реальное участие России в войне на Донбассе. Об этом Кравчук заявил в эфире «112 Украина».

«Я думаю, что это личное мнение чиновника Лаврова... это его заявление, сделанное во время пресс-конференции, он может говорить что угодно. Где-то года два назад, он заявил, что Россия не будет выполнять Будапештский меморандум, потому что, мол, в Украине не такая власть, которая нужна», - отметил он.

«Россия никогда не выполняла международных документов, решений и не будет их выполнять никогда», - подчеркнул Кравчук.

По его убеждению, Лавров сделал неуместную заявление.

«Если послушать Лаврова, то сегодня Россия больше беспокоится о территориальной целостности Украины, мол, после «референдума» в Крыму, который был проведен на штыках, Россия уважает территориальную целостность (Украины - УНИАН), но российские войска находятся на Донбассе, причем большое количество, российское оружие используется на Донбассе», - отметил бывший президент.

Он подчеркнул, что в Будапештском меморандуме «прямо написано - в отношении Украины не могут быть применены не только ядерное, но и другие вооружения».

«Разве уже есть совесть у человека, когда весь мир видит, есть документы, есть фотографии спутниковые, документы, которые найдены у пленных россиян, свидетельствующие о реальном участии России в войне на Донбассе, а он (Лавров - УНИАН) заявляет о том, что Россия не спит ни ночью, ни днем, а только беспокоится о территориальной целостности Украины», - отметил Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, 15 января Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применила» ядерного оружия против Украинского государства.

Глава российского МИД утверждает, что Россия продолжает «уважать» территориальную целостность Украины после аннексии Крыма, и вопрос пересмотра «Большого договора» является неактуальным.

Как известно, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооруженик и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.