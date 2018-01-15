Лавров обвинил Украину в нарушении Будапештского меморандума

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против украинского государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве.

«Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия обязалась не применять ядерное оружие против Украины. Я напомню, мы так и не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло», - считает Лавров.

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В тоже время, он подчеркнул, что Украина параллельно с Будапештским меморандумом взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не «поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей».

При этом глава МИД заверил, что Россия «заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму».

Как сообщал УНИАН, недавно СМИ писали о том, как РФ пытается запугать НАТО угрозами ядерного удара.