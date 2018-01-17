Сегодня Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса (видео)

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Как известно, по Регламенту сегодня парламент в пленарном режиме работает только на утреннем заседании, то есть до 14 часов, а затем будут проходить заседания комитетов.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

16 января 2018 парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Были рассмотрены 482 из 673 поправок.