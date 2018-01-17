Сегодня Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса (видео)

10:50, 17 января 2018
Политика
608 0

Накануне парламент рассмотрел 482 из 673 поправок.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение поправок к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Как известно, по Регламенту сегодня парламент в пленарном режиме работает только на утреннем заседании, то есть до 14 часов, а затем будут проходить заседания комитетов.

Читайте такжеРеинтеграция "для галочки"

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

16 января 2018 парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Были рассмотрены 482 из 673 поправок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Закон о реинтеграции Донбасса
Теги: #закон о реинтеграции Донбасса#рада реинтеграции донбасса