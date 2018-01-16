Рада продолжила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса (видео)

Верховная Рада Украины продолжила рассмотрение законопроекта “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях” (№7163).

К данному законопроекту депутаты внесли 673 поправки. Многие из этих поправок касались изменения названия, где предполагалось, что кроме оккупированных территорий Донбасса, будет упомянуто и оккупацию Крыма, но ни одна из этих поправок не была поддержана в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский вариант законопроекта в первом чтении. 17 ноября Комитет ВР по нацбезопасности и обороне завершил работу над подготовкой законопроекта ко второму чтению.

18 декабря представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса отошел от концепции, предложенной главой государства.