Порошенко: Россия хочет уничтожить Украину как государство и вернуть ее в свою "сферу влияния"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия хочет уничтожить Украину как государство и вернуть ее в свою «сферу влияния».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

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«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», - заявил он, добавив, что «все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить Украинское государство».

По его словам, Украина сегодня на передовой.

«Я много раз говорил об этом, но повторю еще раз: именно украинская армия ценою жизней своих героев защищает мир, стабильность и демократию в Европе. Именно в Украине продолжается создание Европы», - подчеркнул Порошенко.

«Вы не найдете ни одной другой страны во всем мире, которая столкнулась с таким грандиозным вызовом и смогла добиться результатов на обоих направлениях - на фронте противодействия российской агрессии и на фронте необходимых реформ», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее у Порошенко назвали сумму убытков от оккупации Донбасса.