У Порошенко назвали сумму убытков от оккупации Донбасса

На сегодняшний день убытки от оккупации Донбасса достигают более 50 млрд долларов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сказала представитель президента Украины в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"На сегодняшний день уже убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают более 50 млрд долларов Соединенных Штатов Америки. И мы не говорим о тех расходы, которые понесет Украина, когда вернет эти территории и придется вкладывать средства в восстановление - инвестиционные средства", - подчеркнула Луценко.