У Порошенко назвали сумму убытков от оккупации Донбасса
12:31, 15 января 2018Война
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Представитель президента в ВР отметила, что кроме прямых потерь, придется вкладывать средства в восстановление региона.
REUTERS
На сегодняшний день убытки от оккупации Донбасса достигают более 50 млрд долларов.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сказала представитель президента Украины в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
"На сегодняшний день уже убытки, которые просчитываются от оккупации Донбасса, достигают более 50 млрд долларов Соединенных Штатов Америки. И мы не говорим о тех расходы, которые понесет Украина, когда вернет эти территории и придется вкладывать средства в восстановление - инвестиционные средства", - подчеркнула Луценко.
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