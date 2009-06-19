Эксперт: рейтинг Яценюка больше не будет расти

Политические эксперты считают, что личный рейтинг народного депутата, лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА как кандидата в президенты достиг своего максимального значения и дальнейший рост является маловероятным.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ.

Он отметил, что рейтинг А.ЯЦЕНЮКА стабилизировался на уровне 10-12% и больше не растет.

“Он (А.ЯЦЕНЮК - УНИАН) выбрал свой электорат, потому что произошло определенное замещение фигуры ЮЩЕНКО на фигуру ЯЦЕНЮКА в глазах определенной части “помаранчевого электората”, - сказал И.ЖДАНОВ.

По его словам, если посмотреть на результаты партии “Наша Украина” на парламентских выборах 2007 года, то это 14%. То есть, констатировал политолог, А.ЯЦЕНЮК “фактически выбрал свое”, поскольку еще 2% поддержки избирателей, отметил он, осталось у Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Эксперт считает, что, учитывая такие показатели, в первом туре выборов главы государства лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮК будут соревноваться “именно за этот ”помаранчевый электорат”.

По словам И.ЖДАНОВА, подобная борьба за голоса одних и тех же избирателей, “наверное, карма помаранчевых”.

Он отметил, что “у бело-голубых (Партии регионов - УНИАН) есть единый лидер, он и остается единственным – это Виктор ЯНУКОВИЧ”. А среди “помаранчевых”, по словам эксперта, “всегда существовала конкуренция – раньше она была между ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО, сейчас между ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮКОМ”.