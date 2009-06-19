Верховная Рада Крыма просит КС определить срок ее полномочий

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Верховной Рады Автономной Республики Крым относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 1 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины «Об утверждении изменения в статью 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым» от 19 марта 2009 года № 1167-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Верховная Рада Крыма обратилась в КС относительно срока своих полномочий

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года было принято постановление ВР Крыма о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет. В марте 2009 года парламент страны принял закон, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Крыма в части продления срока полномочий депутатов парламента автономии, при этом обусловливается, что действие закона не распространяется на нынешний созыв, изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики.

В то же время, отмечается в обращении к КС, пунктом 7 раздела XIV «Итоговые положения» Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» предусмотрено, что депутаты автономии избираются на 5 лет, начиная с очередных выборов 2006 года при условии вступления в силу закона об утверждении соответствующих изменений в Конституцию АРК.

Согласно пункту 1 Раздела VII «Завершающие положения» данного закона статья 2 вступает в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Конституцию Крыма относительно срока полномочий Верховной Рады АРК.

«Таким образом, со дня публикации Закона Украины "Об утверждении изменения в статью 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым", то есть с 9 апреля 2009 года, вступили в силу пункт 7 раздела XIV "Заключительные положения" Закона Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" и статья 2 Закона Украины "О статусе депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым", которыми срок полномочий депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым определен в пять лет. Эти положения не изменены, не отменены и не признаны утратившими действие», - считают в крымском парламенте.

В соответствии со статьей 58 Конституции Украины, законы не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Поэтому крымский парламент просит КС признать пункт 1 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины от 19 марта 2009 года №1167-VI не соответствующим Конституции страны.