Под Радой сожгли российский флаг, произошла стычка (фото, видео)

На площади Конституции, напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины, произошла стычка между митингующими и правоохранителями.

Читайте такжеСегодня Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса (онлайн-трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители отметили, что участники акции протеста подожгли шины, и полицейским пришлось потушить их.

Сейчас правоохранители стоят перед центральным входом в парламент, а митингующие за забором выкрикивают лозунги против полиции, в том числе нецензурные.

В то же время никакого силового противостояния не происходит.

Нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook сообщил, что активисты сожгли флаг РФ, портреты Путина, а также его агентов в Украине.

Как сообщал УНИАН, возле здания Верховной Рады Украины усилены меры безопасности, установлены металлические рамки.