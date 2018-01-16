Возле Верховной Рады усилены меры безопасности и установлены металлические рамки

Возле здания Верховной Рады Украины усилены меры безопасности, установлены металлические рамки.

Как передает корреспондент УНИАН, металлические рамки установлены со стороны пересечения улиц Грушевского и Садовой - на пешеходной части улицы. Их должны проходить те, кто желает пройти на территорию возле парламента.

Правоохранители возле рамок осуществляют досмотр вещей.

Также дополнительные силы правоохранителей собраны по периметру здания Верховной Рады.

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В то же время возле парламента, на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, несколько десятков человек собрались на митинг. Они держат, в частности, флаги Украины и плакаты с символикой общественной организации "Свободные люди".

Среди их лозунгов, в частности, "Конфисковать собственность бандитов Януковича". Другой транспарант говорит об их требование принять закон "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" (№7425).

Движение на этом участке дороги несколько затруднено, но оно происходит.