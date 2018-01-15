Это связано с борьбой с коррупцией: евродепутат рассказала, есть ли угроза потери безвиза для Украины

Депутат Европарламента Ребекка Хармс надеется, что Евросоюз не приостановит безвизовый режим для украинцев.

Об этом Ребекка Хармс заявила в интервью Deutsche Welle.

"Мне жаль, что ЕС приостановил выплату макрофинансовой помощи Украине (600 миллионов евро, - ред.) из-за проблем в процессе реформ и невыполнения условий, по поводу которых мы достигли договоренностей. Потому что Украине нужны деньги и финансовая поддержка, я вижу это и слышу от людей. Я считаю это хоть и печальным, но необходимым шагом ЕС", - заявила она.

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Депутат надеется, что к следующему периоду макрофинансовой помощи Украина выполнит все необходимые требования.

"Относительно безвизового режима, то действительно его функционирование предполагает выполнение некоторых условий, которые связаны с борьбой с коррупцией и определенными реформами. Но я очень надеюсь, что того, чего мы достигли как свободы для украинцев в ЕС, мы не будем касаться", - добавила Хармс.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд видит значительные риски со стороны доходов и расходов государственного бюджета Украины на 2018 год.