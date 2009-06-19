Литвин до сих пор не видел в ВР ни одной антикризисной программы

Сегодня в Украине ни одна политическая сила не внесла антикризисную программу на рассмотрение в Верховную Раду, заявляет спикер парламента Владимир ЛИТВИН.

Об этом он сказал вчера в Донецкой области на встрече с жителями города Шахтерска.

Отвечая на вопрос, почему в Верховной Раде не рассматривается антикризисная программа Коммунистической партии Украины, В.ЛИТВИН сказал: «Для того, чтобы рассматривать программу выхода из кризиса, которую предлагает КПУ, надо эту программу сначала иметь». При этом он добавил: «Вот покажите мне ее, завтра я вынесу ее на рассмотрение… Кроме разговоров, я не видел, чтобы хоть одна политическая сила внесла свою программу».

Спикер отметил, что о программе выхода страны из кризиса в Украине, «к большому сожалению, нет серьезного разговора и ответственного». «Я считал и считаю, пытался и пытаюсь посадить их всех, чтобы сказали – в каком состоянии пребывает страна, по какой причине прибывает в таком состоянии, кто несет ответственность, - объяснил В.ЛИТВИН. - И, главное, что мы будем дальше делать, и как люди будут себя чувствовать». По его убеждению, совместно всем политикам надо сначала определить, «что есть тот минимум, которым нужно обеспечить человека – в жилищно-коммунальной сфере, в сфере медицины, в сфере основных продуктов питания, а потом сказать, что мы дальше будем выходить все вместе из кризиса и будут такие-то результаты». Но сегодня к политикам, по словам спикера, «к большому сожалению, докричаться практически невозможно».

Отвечая на вопрос, когда закончится кризис, В.ЛИТВИН сказал, что прогнозировать сложно, но будущей осенью будет хуже. «Я хочу сказать, что это хорошо, когда говорят, что закончился кризис, потому что нужно иметь какую-то внутреннюю уверенность. Но насколько я могу судить - к осени ситуация будет худшая», - отметил спикер. Он объяснил свое мнение тем, «что в Россию уже забрали деньги за прокачку за транзит газа до конца года, а надо обслуживать и систему, и так далее… ибо у нас действует принцип – прожил день, и слава Богу».