Венгрия увидела подготовку новых "ограничений" прав меньшинств в Украине: готовится выступить против

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивает, что его страна готовится выступить против новых инициатив Киева по «ограничению» прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

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Отмечается, что глава МИД Венгрии, говоря о запланированном принятии нового законодательства в Украине, которое «еще сильнее ограничит права меньшинств в Украине», заявил, что «ситуация носит чрезвычайно серьезный характер, если принимать во внимание тот факт, что никто всерьез не воспринял опасность, которую создает закон об образовании в Украине».

«Вместо того, чтобы смягчить конфликт, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Так, в обязательном порядке нужно будет демонстрировать украинский перевод диалогов во время театральных представлений, также нужно будет венгерские газеты печатать на двух языках», - заявил Сийярто.

По его словам, венгерское правительство «будет оказывать сопротивление последним мерам с такой же настойчивостью, как оно делало это против закона об образовании».